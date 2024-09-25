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Вихід з Вугледару: військовий експерт Ступак припустив, коли ЗСУ доведеться залишити місто

Тетяна Нижник
25 вересня, 2024 середа
15:36
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Ймовірно до 10 жовтня ЗСУ доведеться залишити місто Вугледар

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Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак в етері телеканалу "Еспресо".

"Скільки ЗСУ залишилося тримати оборону міста Вугледар з населенням 15 тис. людей до війни, важко сказати. Припускаю, що можливо до 10 жовтня місто доведеться залишити. Це в найкращому варіанті, якщо ситуація не зміниться на краще з точки зору додаткових сил, які ми знайдемо для того, щоб зупинити просування росіян, або ж росіяни зазнають таких втрат, що не зможуть вести наступальні дії. Але мені здається, що до 10 жовтня ЗСУ доведеться вийти, можливо навіть раніше. Деякі військові кажуть, що рахунок йде вже на дні. Там є не тільки наші військові, хоча зрозуміло, що найголовніше — вивести їх звідти без втрат. Але, крім того, там є відповідна кількість техніки, амуніції, боєприпасів, що теж важливо забрати й не залишити ворогу", - зазначив він.

За допомогою КАБів росіяни пробивають оборону ЗСУ, позиції, і мають можливість оточувати, зауважив Ступак.

"Вугледар оточений росіянами з трьох боків. Це не якісь інсайди, це дані аналітиків DeepState, а вони дуже зважено підходять до звітування нових позицій як українських військових, так і російських. Вони показують, що з півдня, заходу і сходу Вугледара, українські війська знаходяться в оточенні. Північ залишається за нами, але, на жаль, наші військові зазначають, що КАБами росіяни нівелюють всю перевагу, яку мають українці, не тільки зараз, а й у попередніх локаціях, і можливо на майбутнє також. Місто Вугледар знаходиться на висоті, доволі зручно вести оборону, воно прийнятне для оборони, і це великий логістичний хаб, але цими КАБами окупанти пробивають оборону ЗСУ", - додав він.

Військовий експерт пояснив, що дає ворогу захоплення Вугледара, і які перспективи для росіян вимальовуються на Донецькому напрямку. 

"По-перше, це українське місто, яке буде знищено і захоплено російськими військами. Це для розуміння. По-друге, якщо ми кажемо вже більш детально, то місто Курахове опиняється в дуже непростій ситуації. Це дуже приблизний розрахунок, бо якщо росіянам вдасться взяти Вугледар, наступним буде місто Курахове, дорога, яка сполучає Курахове з містом Покровське Дніпропетровської області. Тобто позиції наших військових погіршаться через таке просування", - резюмував він.

  • 24 вересня у DeepState повідомили, що російська окупаційна армія намагається зрівняти з землею Вугледар на Донеччині. Ситуація навколо міста "критична та продовжує ускладнюватися".
  • Інститут вивчення війни повідомляє, що захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог здійснює обхідні маневри з заходу і сходу в районі Вугледара.
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Вугледар
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