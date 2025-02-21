У Європарламенті заявили, що США дали їм три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України

Про це він написав у Х.

Представник Фінляндії Міка Аалтола з Європейської народної партії заявив, що "США дали нам три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України".

"Якщо ми цього не зробимо, Сполучені Штати вийдуть з Європи", - додав Аалтола.