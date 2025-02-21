У Європарламенті заявили, що США дали їм три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України
Президент США Дональд Трамп дав Європі три тижні, щоб "узгодити умови капітуляції України перед Росією", заявив член Європейського парламенту Міка Аалтола
Про це він написав у Х.
Представник Фінляндії Міка Аалтола з Європейської народної партії заявив, що "США дали нам три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України".
"Якщо ми цього не зробимо, Сполучені Штати вийдуть з Європи", - додав Аалтола.
- Аби мирна угода в Україні була справедливою та довгостроковою, вона має бути укладена таким чином, щоб виключити ймовірність повторного вторгнення РФ, заявив американський конгресмен Браян Фітцпатрік.
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