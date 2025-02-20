Не можна нав'язувати Україні мирну угоду без гарантій безпеки, – конгресмен Фітцпатрік

Про це в соцмережі X написав американський конгресмен Браян Фітцпатрік.

"Президентові Володимиру Зеленському не потрібно й не можна нав’язувати жодної угоди з боку будь-якої зовнішньої держави, яка не гарантує безпеку та суверенітет українського народу, народу, який обрав його більш ніж 73% голосів виборців на виборах, які були визнані вільними та справедливими з боку ОБСЄ, де я працював уповноваженим від Конгресу. У Росії таких виборів ще не було", - висловився він.

На думку конгресмена, угода має бути укладена таким чином, аби притягти російських загарбників до відповідальності, захистити гідність українських жертв і передбачити справедливий розподіл витрат між усіма європейськими націями.

"Вчинити інакше означало б заохотити майбутні вторгнення та увічнити страждання й кровопролиття. Йдеться про мир через силу, про патріотичний здоровий глузд. А патріотичний здоровий глузд – це те, за що Америка завжди повинна виступати", - наголосив Фітцпатрік.

Він додав, що в Конгресі достатньо людей, які прагнуть зробити так, аби вторгнення в Україну не зійшло Путіну з рук, тому використовуватимуть "кожен важіль і кожен голос, які є в нашому розпорядженні, незалежно від особистих чи політичних наслідків".