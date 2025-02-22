Путіну запропонували возити газ із РФ на атомних підводних човнах: російський диктатор вважає ідею перспективною

Про це пише The Moscow Times.

На Форумі майбутніх технологій у РФ Путін розповів, що таку ідею йому вперше озвучив декілька років тому президент Курчатовського інституту Михайло Ковальчук. За словами російського диктатора, тоді він поставився до цього скептично.

"Я сказав: "Ну, гаразд, не базікай, на підводних човнах газ возитимемо чи що?" Нічого подібного. "Газпром" і "Новатек" вважають, що це цілком можливо і рентабельно буде, і ефективно", - сказав Путін.

За його словами, перевозити величезні резервуари із ЗПГ "досить небезпечно", оскільки може статися вибух, але запевнив, що "під водою все по-іншому".

"Це - майбутнє, звичайно. І цілком реалізоване", - зазначив Путін.

Проєкт Ковальчука передбачає створення 360-метрового підводного човна-газовозу, який матиме місткість близько 180 тисяч тонн і осадку не більше 14 метрів. За задумом, судно оснастять трьома ядерними реакторами "Ритм-200", які забезпечать роботу трьох гребних електродвигунів потужністю по 30 МВт кожен. Раніше Ковальчук запевняв, що через відсутність контакту з льодом газовоз зможе розвивати швидкість до 17 вузлів, що скоротить час рейсу Північним морським шляхом з 20 до 12 діб.