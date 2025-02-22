Путіну запропонували возити газ із РФ на атомних підводних човнах: російський диктатор вважає ідею перспективною
Очільник Кремля Володимир Путін вважає перспективною ідею про створення та використання атомних підводних човнів для перевезення зрідженого природного газу із Росії
Про це пише The Moscow Times.
На Форумі майбутніх технологій у РФ Путін розповів, що таку ідею йому вперше озвучив декілька років тому президент Курчатовського інституту Михайло Ковальчук. За словами російського диктатора, тоді він поставився до цього скептично.
"Я сказав: "Ну, гаразд, не базікай, на підводних човнах газ возитимемо чи що?" Нічого подібного. "Газпром" і "Новатек" вважають, що це цілком можливо і рентабельно буде, і ефективно", - сказав Путін.
За його словами, перевозити величезні резервуари із ЗПГ "досить небезпечно", оскільки може статися вибух, але запевнив, що "під водою все по-іншому".
"Це - майбутнє, звичайно. І цілком реалізоване", - зазначив Путін.
Проєкт Ковальчука передбачає створення 360-метрового підводного човна-газовозу, який матиме місткість близько 180 тисяч тонн і осадку не більше 14 метрів. За задумом, судно оснастять трьома ядерними реакторами "Ритм-200", які забезпечать роботу трьох гребних електродвигунів потужністю по 30 МВт кожен. Раніше Ковальчук запевняв, що через відсутність контакту з льодом газовоз зможе розвивати швидкість до 17 вузлів, що скоротить час рейсу Північним морським шляхом з 20 до 12 діб.
- Аналіз Unearthed, журналістського підрозділу Greenpeace, демонструє, що атомні криголами відіграють критично важливу роль у доставці вантажів скрапленого природного газу (СПГ) з російської Арктики до Shell та інших європейських компаній. Криголамами керує російська компанія "Атомфлот", на яку накладено санкції у Великій Британії та ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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