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Атомні криголами РФ допомагають доставляти російський газ до Європи в обхід санкцій, — розслідування Greenpeace
Аналіз Unearthed, журналістського підрозділу Greenpeace, демонструє, що атомні криголами відіграють критично важливу роль у доставці вантажів скрапленого природного газу (СПГ) з російської Арктики до Shell та інших європейських компаній. Криголамами керує російська компанія "Атомфлот", на яку накладено санкції у Великій Британії та ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну
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Команда Unearthed проаналізувала поставки з найбільшого газового об'єкту Сибіру, що належить компанії "Ямал СПГ". Ямал має контракти на постачання мільйонів тонн скрапленого природного газу для деяких найбільших європейських енергетичних компаній, включаючи Shell, Total Energies і Naturgy.
Криголам "Ямал", власник якого, державне підприємство "Атомфлот", перебуває під міжнародними санкціями. Фото: Tuomas Romu CC BY-SA 3.0
У 5 окремих випадках Unearthed вдалося відстежити поставки 70 000 тонн газу, які супроводжувалися криголамами "Атомфлоту" через замерзлу Обську губу до порту Монтуар у Франції. Дані відстеження суден показують, що танкери, схоже, перевантажують свій вантаж зрідженого природного газу на танкери Shell перед відправкою клієнтам в Азію та на Близький Схід.
Ще у 23 випадках криголами "Атомфлоту" супроводжували поставки зрідженого природного газу через Обську губу до портів Європи, включаючи Зебрюгге (Бельгія), Дюнкерк і Монтуар (Франція), Уельву, Мугардос і Більбао (Іспанія), а також Роттердам (Нідерланди). Згідно з інформацією компанії Kpler, що займається торговельною розвідкою, ці поставки призначалися для низки європейських клієнтів, включно з французьким нафтовим гігантом TotalEnergies та іспанською газовою компанією Naturgy, обидві вони мають контракти на мільйони тонн газу на рік з російської Арктики.
Хоча розслідування не виявило жодних прямих платежів між європейськими енергетичними компаніями та Атомфлотом, юристи, з якими зв'язався Unearthed, припустили, що ця угода може порушувати санкції проти Росії. Відповідно до законодавства Великої Британії та ЄС, санкції можуть бути порушені, якщо "підсанкційний суб'єкт" (Атомфлот) отримує кошти опосередковано і якщо покупець "знає або має обґрунтовану підозру, що в угоді була задіяна підсанкційна організація".
"Майже через три роки після нападу на Чорнобильську АЕС та незаконної окупації Запорізької атомної електростанції "Росатом" майже повністю уникнув покарання через міжнародні санкції. Однак його атомні криголами, що експлуатуються компанією "Атомфлот", підпадають під санкції ЄС, Великої Британії та США – їхня діяльність в Арктиці уможливлює масштабну торгівлю скрапленим природним газом з Європою та світом. Ці санкції мають бути застосовані - і "Росатом" має бути покараний за свої злочини. Фінансування російської військової машини за рахунок експорту викопного палива має бути припинено", – заявив Шон Берні, ядерний експерт Greenpeace Україна.
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