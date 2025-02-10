У Британії на 6 тижнів перекрили дорогу, щоб жаби безпечно дісталися озера для розмноження

Про це повідомляє BBC.

Дорога Чарлкомб-лейн у Баті буде закрита для транспорту до 23 березня, щоб земноводні могли безпечно перетнути її на шляху до водойми.

Контроль за цим процесом здійснюватимуть спеціально навчені волонтери, які патрулюватимуть ділянку дороги у світловідбивних жилетах і з ліхтарями. Крім того, волонтери матимуть при собі рукавички та відра, щоб у разі необхідності збирати земноводних і переносити їх до озера для безпечного розмноження.

Минулого року в Баті подібну допомогу отримали понад 3200 жаб, ропух і тритонів.

Сезонне закриття дороги Чарлкомб-лейн є одним із чотирьох аналогічних заходів у Великій Британії, які впроваджені з 2003 року.

До введення цієї ініціативи 62% земноводних, які намагалися дістатися до озера, гинули під колесами автомобілів. У 2024 році рівень загибелі знизився до 6%.

Британська природоохоронна організація Froglife наголошує, що найбільшу загрозу для земноводних становлять дорожній рух, втрата природного середовища існування і зміна клімату.

Дослідження показали, що за останні 30 років популяція звичайних жаб у Великій Британії скоротилася на 68%.