У Британії на 6 тижнів перекрили дорогу, щоб жаби безпечно дісталися озера для розмноження
В англійському місті Бат на шість тижнів перекрили автомобільну дорогу, щоб захистити тисячі жаб, ропух і тритонів, які мігрують до місцевого озера для розмноження
Про це повідомляє BBC.
Дорога Чарлкомб-лейн у Баті буде закрита для транспорту до 23 березня, щоб земноводні могли безпечно перетнути її на шляху до водойми.
Контроль за цим процесом здійснюватимуть спеціально навчені волонтери, які патрулюватимуть ділянку дороги у світловідбивних жилетах і з ліхтарями. Крім того, волонтери матимуть при собі рукавички та відра, щоб у разі необхідності збирати земноводних і переносити їх до озера для безпечного розмноження.
Минулого року в Баті подібну допомогу отримали понад 3200 жаб, ропух і тритонів.
Сезонне закриття дороги Чарлкомб-лейн є одним із чотирьох аналогічних заходів у Великій Британії, які впроваджені з 2003 року.
До введення цієї ініціативи 62% земноводних, які намагалися дістатися до озера, гинули під колесами автомобілів. У 2024 році рівень загибелі знизився до 6%.
Британська природоохоронна організація Froglife наголошує, що найбільшу загрозу для земноводних становлять дорожній рух, втрата природного середовища існування і зміна клімату.
Дослідження показали, що за останні 30 років популяція звичайних жаб у Великій Британії скоротилася на 68%.
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