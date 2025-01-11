У заповіднику на Одещині зустріли "мазутну" птаху

Про це повідомив начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

"І до нас вчора вже прилетіли обмазані мазутом птахи. Велика пірникоза, яка була знайдена у національному природному парку "Тузлівські лимани" частково обмазана мазутом, ймовірно прилетіла з місця аварії", – йдеться у повідомленні.

У заповіднику також бачили великого баклана, який був у такому ж стані, проте дістати його з води було неможливо, зазначив Русєв.

Він повідомив, що птаха, який не вижив, відправлять на дослідження в Український центр екології моря для проведення лабораторних досліджень на наявність нафтопродуктів і їх ймовірний зв'язок з якістю нафтопродуктів, які потрапили у Чорне море під час аварії танкерів 15 грудня 2024 року.

"Внаслідок аварії загинули десятки тисяч птахів і це ще не кінець жахливих наслідків для природи. Кожного дня знаходять мертвих китоподібних, переважно азовок і їх вже близько сотні знайдених, а, як відомо, під час таких аварій з нафтопродуктами, море або океан, викидають лише 5 % від всіх загиблих і тому реально загиблих від цієї аварії – тисячі", – додав Іван Русєв.

Що відомо про затонулі танкери РФ з нафтою

Два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239", які перевозили мазут, 15 грудня 2024 року розломилися навпіл у Керченській протоці. Російська влада розпорядилася підняти затонулі у Керченській протоці танкери "Волгонефть" до 16 червня 2025 року.

Наприкінці 2024 року в акваторії поблизу входу в Керченську протоку супутник зафіксував нафтову пляму площею близько 10 кв. км, яка виникла внаслідок аварії російських танкерів. 28 грудня так звана влада тимчасово окупованого Криму запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук 9 січня повідомив, що мазут може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва.