Росія планує підняти два затонулі в Керченській протоці танкери на початку літа
Російська влада розпорядилася підняти затонулі у Керченській протоці танкери "Волгонефть" до 16 червня 2025 року
Про це повідомляє "Крымский ветер".
Танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239" хочуть підняти з дна Керченської протоки, про що стало відомо під час засідання російської урядової комісії.
Зазначається, що власники планують завершити роботи з підйому затонулих суден у Керченській протоці до 16 червня 2025 року.
Згідно з розпорядженням, власникам судів необхідно розробити відповідні документи до 16 лютого, розпочати підйом судів до 16 березня, а заходи мають бути завершені до 16 червня 2025 року, як зазначено в одній із доповідей на засіданні.
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