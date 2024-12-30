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Росія планує підняти два затонулі в Керченській протоці танкери на початку літа

Ксенія Золотова
30 грудня, 2024 понедiлок
17:14
Світ

Російська влада розпорядилася підняти затонулі у Керченській протоці танкери "Волгонефть" до 16 червня 2025 року

Зміст

Про це повідомляє "Крымский ветер".

Танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239" хочуть підняти з дна Керченської протоки, про що стало відомо під час засідання російської урядової комісії. 

Зазначається, що власники планують завершити роботи з підйому затонулих суден у Керченській протоці до 16 червня 2025 року. 

Згідно з розпорядженням, власникам судів необхідно розробити відповідні документи до 16 лютого, розпочати підйом судів до 16 березня, а заходи мають бути завершені до 16 червня 2025 року, як зазначено в одній із доповідей на засіданні.

  • 15 грудня два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
  • Після аварії на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів. У мережі поширюють ролики з забруднених пляжів.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.
  • Російська влада повинна визнати, що применшувала масштаби екологічної катастрофи внаслідок аварії танкерів з нафтопродуктами у Керченській протоці, повідомляє Центр протидії дезінформації.
Теги:
Новини
Економіка
Росія
Крим
екологія
корабель
нафта
Керченський міст
екологічна катастрофа
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