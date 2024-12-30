Росія планує підняти два затонулі в Керченській протоці танкери на початку літа

Про це повідомляє "Крымский ветер".

Танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239" хочуть підняти з дна Керченської протоки, про що стало відомо під час засідання російської урядової комісії.

Зазначається, що власники планують завершити роботи з підйому затонулих суден у Керченській протоці до 16 червня 2025 року.

Згідно з розпорядженням, власникам судів необхідно розробити відповідні документи до 16 лютого, розпочати підйом судів до 16 березня, а заходи мають бути завершені до 16 червня 2025 року, як зазначено в одній із доповідей на засіданні.