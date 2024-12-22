Після катастрофи танкерів з мазутом на узбережжя Новоросійська винесло мертвих дельфінів

Про це інформують російські тг-канали ASTRA і SHOT.

Як зазначається, На берег у Новоросійську винесло шість мертвих червонокнижних дельфінів, двох спостерігають у морі, а ще одного виявили на пляжі у станиці Благовіщенській.

Загалом, за даними ЗМІ, з моменту аварії у РФ загинули 11 дельфінів.

Волонтери змогли виловити понад 700 птахів, більшість з них відмили та відправили до реабілітаційних центрів. 143 врятувати не вдалося.

За словами екологів, очистити територію від мазуту остаточно вдасться не раніше як через 1,5 року. А поки що важкі фракції вуглеводнів, за їхніми словами, осядуть на дно Чорного моря і порушать екосистему.

SHOT зазначає, що дельфіни можуть отруїтися токсичною рибою та потрапити у мазутну пляму. Мазут для дельфінів вкрай небезпечний: якщо він потрапляє в їхній шлунок, виникає гіпоксія і тварина задихається.

У Чорному морі мешкає три види дельфінів: чорноморська афаліна, білобочка та азовка. Усі вони червонокнижні.