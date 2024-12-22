Після катастрофи танкерів з мазутом на узбережжя Новоросійська винесло мертвих дельфінів
Після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці через забруднення води мазутом на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів
Про це інформують російські тг-канали ASTRA і SHOT.
Як зазначається, На берег у Новоросійську винесло шість мертвих червонокнижних дельфінів, двох спостерігають у морі, а ще одного виявили на пляжі у станиці Благовіщенській.
Загалом, за даними ЗМІ, з моменту аварії у РФ загинули 11 дельфінів.
Волонтери змогли виловити понад 700 птахів, більшість з них відмили та відправили до реабілітаційних центрів. 143 врятувати не вдалося.
За словами екологів, очистити територію від мазуту остаточно вдасться не раніше як через 1,5 року. А поки що важкі фракції вуглеводнів, за їхніми словами, осядуть на дно Чорного моря і порушать екосистему.
SHOT зазначає, що дельфіни можуть отруїтися токсичною рибою та потрапити у мазутну пляму. Мазут для дельфінів вкрай небезпечний: якщо він потрапляє в їхній шлунок, виникає гіпоксія і тварина задихається.
У Чорному морі мешкає три види дельфінів: чорноморська афаліна, білобочка та азовка. Усі вони червонокнижні.
- Нагадаємо, 15 грудня два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.2
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе