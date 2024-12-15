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Оновлено

У Керченській протоці зазнали катастрофи 2 танкери з мазутом: усі подробиці

Ксенія Золотова
15 грудня, 2024 неділя
12:38
Світ

У неділю, 15 грудня, два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці

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Про це повідомляють МНС Росії, телеграм-канали та ЗМІ.

Російський танкер "Волгонефть 212" з 13 членами екіпажу на борту розламався на дві частини неподалік Керченської протоки, поінформував канал ASTRA.

"Вранці надійшло повідомлення, що за 8 кілометрів перед Керченською протокою зазнає лиха судно з мазутом "Волгонефть 212" з припискою в порту Санкт-Петербурга", - сказав співрозмовник "Інтерфаксу" в екстрених службах.

Стверджується, що на борту танкера близько 4300 тонн мазуту.

Пізніше стало відомо, що у Керченській протоці тонуть уже два танкери, один із них розламало навпіл, і мазут почав текти у воду. Моряки на сусідніх суднах стверджують, що друге судно, що тоне, — теж "Волгонефть".

Mash пише, що слідом за танкером "Волгонефть-212" затонув ще один - "Волгонефть-239", який також зламався на дві частини після удару хвилі. За даними російських рятувальників, на його борту 14 людей та нафтопродукти.

За словами моряків, це вічна проблема суден, які у 1990-ті перетворювали із повноцінних танкерів на клас "річка – море". За статистикою, 1097 осіб, які працювали на цих "саморобах", померли за останні 30 років.

Зазначається, що 4 тис. тонн мазуту витекло із резервуарів "Волгонефть-212". У морі утворилася величезна чорна пляма. Рятувальники на буксирах намагаються витягти моряків із води. 

До місця аварії вилетів гелікоптер Мі-8, а також відправився рятувальний буксир, заявили в МНС Росії.

О 12:27 МНС РФ звітували, що танкер "Волгонефть 212" отримав пошкодження та сів на мілину, а "Волгонефть 239" після отриманих пошкоджень ліг у дрейф.

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Теги:
Відео
Новини
Економіка
Росія
Крим
корабель
нафта
Керченський міст
екологічна катастрофа
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