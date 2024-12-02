Пошкоджений у 2022 році: партизани зафіксували ракетоносій "Адмірал Макаров" у Новоросійську

Про це повідомляє "Атеш".

"Наш агент провів розвідку військово-морської бази Чорноморського флоту РФ, де перебувають бойові кораблі, патрульні катери й судна постачання, зокрема передислоковані з Криму", - йдеться у повідомленні.

Серед них був помічений фрегат "Адмірал Макаров" - носій крилатих ракет "Калібр", раніше пошкоджений у жовтні 2022 року. Зараз це судно бере активну участь у ракетних обстрілах України та переховується в Новоросійську під посиленою охороною, пишуть партизани.

Крім цього, на узбережжі росіяни розгорнули пости з великокаліберними кулеметами для захисту від атак дронів. На причалах зафіксовано навантаження боєприпасів, що вказує на підготовку до нових операцій.

Довідково. "Адмірал Макаров" - військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", флагман і один із найновіших кораблів російського флоту.