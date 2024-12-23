"У морі мазут і Путін нічого не робить": Зеленський відреагував на аварію нафтових танкерів РФ у Керченській протоці
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці через аварію нафтових танкерів РФ
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Зараз усі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі -" мазут, який забруднює узбережжя. Росія використовує надзвичайно старі посудини – по 50 років, – використовує все що завгодно, щоб тільки заробити гроші", - заявив Зеленський.
За його словами, це повномасштабна загроза - і з погляду фінансування війни, і з погляду шкоди для природи. Зеленський наголосив, що жодне море світу "не заслуговує на всю цю шкоду від російської присутності".
"Зараз у Чорному морі мазут – це проблема самих людей, і Путін нічого не робить, його зараз цікавлять тільки його старі "арєшнікі" та інше божевілля. Треба зробити все можливе, щоб Росію якнайшвидше примусити до реального миру й до відповідальності за все скоєне. Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає", - наголосив президент.
- Нагадаємо, 15 грудня два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
- Після аварії на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів.
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