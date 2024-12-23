"У морі мазут і Путін нічого не робить": Зеленський відреагував на аварію нафтових танкерів РФ у Керченській протоці

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Зараз усі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі -" мазут, який забруднює узбережжя. Росія використовує надзвичайно старі посудини – по 50 років, – використовує все що завгодно, щоб тільки заробити гроші", - заявив Зеленський.

За його словами, це повномасштабна загроза - і з погляду фінансування війни, і з погляду шкоди для природи. Зеленський наголосив, що жодне море світу "не заслуговує на всю цю шкоду від російської присутності".

"Зараз у Чорному морі мазут – це проблема самих людей, і Путін нічого не робить, його зараз цікавлять тільки його старі "арєшнікі" та інше божевілля. Треба зробити все можливе, щоб Росію якнайшвидше примусити до реального миру й до відповідальності за все скоєне. Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає", - наголосив президент.