У РФ змушені визнати, що применшували масштаби катастрофи через аварію танкерів у Керченській протоці, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Рівень надзвичайної ситуації на Кубані підвищили з муніципального до регіонального. Також відомо, що забруднення дісталося кримського узбережжя, й існує загроза розширення зони засмічення нафтопродуктами на Азовське море. Водночас російські чиновники своїми діями подекуди завдають лише більше шкоди", - пише ЦПД.

Окупаційна адміністрація Криму звозить мішки з забрудненим піском на територію недобудованої Кримської АЕС у Щолкіному. Такі вчинки "влади" обурюють місцевих, адже зберігання небезпечних токсичних відходів може суттєво зашкодити довкіллю.

"Безвідповідальне ставлення до природи Криму вчергове демонструє, що РФ не зацікавлена у розвитку та збереженні цінностей окупованого півострова. Москва лише використовує півострів як військову базу та інструмент реалізації своїх політичних інтересів", - йдеться у матеріалі Центру.