У РФ змушені визнати, що применшували масштаби катастрофи через аварію танкерів у Керченській протоці, - ЦПД
Російська влада повинна визнати, що применшувала масштаби екологічної катастрофи внаслідок аварії танкерів з нафтопродуктами у Керченській протоці
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Рівень надзвичайної ситуації на Кубані підвищили з муніципального до регіонального. Також відомо, що забруднення дісталося кримського узбережжя, й існує загроза розширення зони засмічення нафтопродуктами на Азовське море. Водночас російські чиновники своїми діями подекуди завдають лише більше шкоди", - пише ЦПД.
Окупаційна адміністрація Криму звозить мішки з забрудненим піском на територію недобудованої Кримської АЕС у Щолкіному. Такі вчинки "влади" обурюють місцевих, адже зберігання небезпечних токсичних відходів може суттєво зашкодити довкіллю.
"Безвідповідальне ставлення до природи Криму вчергове демонструє, що РФ не зацікавлена у розвитку та збереженні цінностей окупованого півострова. Москва лише використовує півострів як військову базу та інструмент реалізації своїх політичних інтересів", - йдеться у матеріалі Центру.
- 15 грудня два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
- Після аварії на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів. У мережі поширюють ролики з забруднених пляжів.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.
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