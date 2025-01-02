Аварія танкерів РФ: супутник зафіксував нафтову пляму біля Керченської протоки площею близько 10 кв. км

Про це в етері телемарафону розповіла очільниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Зазначено, що на знімку супутника Sentinel-1 вдалося побачити пляму, характерну для забруднення нафтопродуктами, площею приблизно 10 кв. км. Її зафіксували в акваторії поблизу входу в Керченську протоку з боку Чорного моря, в районі населеного пункту Волна Краснодарського краю РФ.

Ще одну пляму виявили на відстані 28–30 км на південь від мису Опук. Її площа сягає близько 3 кв. км. Крім того, відомо, що значна кількість мазуту досягла південного узбережжя Криму. У містах Коктебель, Алушта, Гурзуф та в районі Анапи постраждали птахи.

За словами Гринчук, загалом за майже три роки повномасштабного російського вторгнення в Україні зафіксували понад 7100 випадків завдання шкоди довкіллю, а сума збитків перевищує 3 трлн грн.

Що відомо про затонулі танкери РФ з нафтою

15 грудня два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.

Після аварії на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів. У мережі поширюють ролики з забруднених пляжів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.

Російська влада повинна визнати, що применшувала масштаби екологічної катастрофи внаслідок аварії танкерів з нафтопродуктами у Керченській протоці, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Згодом повідомлялось, що російська влада розпорядилася підняти затонулі у Керченській протоці танкери "Волгонефть" до 16 червня 2025 року.