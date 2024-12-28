Як "єдиного легітимного лідера в Грузії": Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа
В окупованому Криму оголосили надзвичайний стан через розлив мазуту в Чорному морі
У суботу, 28 грудня, так звана влада тимчасово окупованого Криму запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у результаті розливу мазуту в Чорному морі
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