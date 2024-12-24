Витік нафти з російських танкерів у Керченській протоці може досягнути Азовського моря, - Міндовкілля

Про це інформує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За їхніми даними, станом на 23 грудня основна пляма зосереджена в районі Керченської протоки. Зазначається, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря.



Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль". Потенційно небезпечне забруднення може вплинути на морську фауну та флору, особливо на прибережні екосистеми.

"З 25 грудня через зміну синоптичної ситуації прогнозується поступовий рух нафтопродуктів у північно-західному напрямку. Це ймовірно створить потенційну загрозу досягнення мазутом південного узбережжя Криму. Надалі мазут може знову поширитися на північ від точки, де затонуло судно, у напрямку Азовського моря, що підтверджується результатами моделювання на 27–29 грудня", - наголосили у Міндовкіллі.