Витік нафти з російських танкерів у Керченській протоці може досягнути Азовського моря, - Міндовкілля
Аварія російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" у Керченській протоці спричинила значні екологічні наслідки, мазут поступово поширюється у східному напрямку до відкритої частини Чорного моря
Про це інформує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
За їхніми даними, станом на 23 грудня основна пляма зосереджена в районі Керченської протоки. Зазначається, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря.
Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль". Потенційно небезпечне забруднення може вплинути на морську фауну та флору, особливо на прибережні екосистеми.
"З 25 грудня через зміну синоптичної ситуації прогнозується поступовий рух нафтопродуктів у північно-західному напрямку. Це ймовірно створить потенційну загрозу досягнення мазутом південного узбережжя Криму. Надалі мазут може знову поширитися на північ від точки, де затонуло судно, у напрямку Азовського моря, що підтверджується результатами моделювання на 27–29 грудня", - наголосили у Міндовкіллі.
- Нагадаємо, 15 грудня два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
- За даними Greenpeace, унаслідок пошкодження російських танкерів у Керченській протоці, яка з’єднує Чорне та Азовське моря, у води могло потрапити 4300 тонн нафтопродуктів.
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