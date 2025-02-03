Білий дім ненадовго зупиняв військову допомогу Україні, - Reuters
В останні дні Сполучені Штати призупинили постачання військової допомоги для України. Пізніше поставки поновилися
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що поставки військової допомоги для України відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової думки щодо припинення всієї допомоги Києву.
Як кажуть у джерелах, в адміністрації президента США Дональда Трампа існують розбіжності щодо того, якою мірою Штати повинні продовжувати допомагати Києву за допомогою зброї з американських запасів.
Білий дім поки що не коментує цю інформацію.
Видання додало, що з початку повномасштабного вторгнення РФ США надали Україні військову допомогу на мільярди доларів, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети.
Факт короткочасного призупинення постачань став першим публічним свідченням внутрішньої боротьби в адміністрації Трампа щодо підтримки України, пише Reuters.
- 3 лютого Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкоземельних елементів на допомогу від США.
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