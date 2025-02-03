Зеленський затвердив план переходу на корпусну систему в ЗСУ

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту щодо модернізації української армії.

За словами Зеленського, був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів.

Читайте також: Чітка структура, відповідальність генералів і ніякого ручного управління: чому в Україні хочуть повернути дивізії та армійські корпуси

"Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені", - наголосив президент.