Сирський: ЗСУ почали переходити на корпусну систему управління

Про це він написав у Facebook.

"Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури Збройних Сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру", - зазначив головком.

Сирський також розповів, що наразі триває посилення з’єднань Сухопутних, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Сил безпілотних систем шляхом нарощення безпілотних систем у їхньому складі.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ заявив, що впродовж січня у війську вдалося збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності, і вже є відповідні плани й на наступний період.

Щодо ситуації на фронті головнокомандувач ЗСУ зазначив, що обстановка складна, але Сили оборони гідно дають відсіч. Сирський додав, що наразі основні зусилля зосереджені на утриманні рубежів, недопущенні просування противника, посиленні підготовки військовослужбовців та нарощенні безпілотного складника.