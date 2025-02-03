Ексстудентки звинуватили викладача КНУКіМ Балабана в харасменті. Виш відсторонив його від роботи

Спершу про сексуальні домагання з боку Балабана написала акторка й колишня студентка цього майстра Єлизавета Яковишина.

Як стверджує дівчина, викладач заявляв, що актори "поїдуть в "ЛНР" в театр грати, бо акторові повинно бути все одно, яка влада, головне - грати. І совєцкая власть - найкраща".

Крім цього, Балабан називав студенток "повіями", "бл*дями", а також в окремих аудиторіях робив їм антицелюлітні масажі, оскільки, як він казав, в акторок не має бути целюліту.

"Розповіді хто з ким повинен зустрічатися і спати. І сексуальні домагання. Я сама особисто слухала лекцію про те, шо я дуже розумна акторка, і тільки енергетично сильний чоловік може бути моїм сексуальним партнером", - написала Єлизавета.

У коментарях під дописом акторки студенти підтримали дівчину й поділилися своїми історіями: "Це була жорстка моральна давка. Іноді страшно було йти в університет або затриматись після перерви, через постійне нерозуміння ти сьогодні "на коні" чи "під ним" (розшифровка: тобі сьогодні влетить чи ні)".

"Роздягав на сцені студенток. Вимушено. Якщо відмовляєшся - ти не актриса. Якщо починаєш відстоювати своє небажання роздягатись до трусів, тебе просто знімають з ролі та влаштовують публічне приниження з усіма витікаючими", - поділилася Катерина Полякова у коментарях.

Керівництво факультету кіно і телебачення 3 лютого повідомило, що з цього дня Олександр Балабан не працює в університеті.

Там прийняли рішення зʼясувати достовірність обставин, викладених в мережі; посилити контроль за дотриманням етичних норм учасниками освітнього процесу; фахівцями соціально-психологічного центру провести цикл тренінгів та вебінарів серед викладачів та студентів.