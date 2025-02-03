Плював в обличчя, бив і принижував: викладача університету технологій та дизайну, актора Льва Сомова звинуватили у харасменті

Про це написала на своїй сторінці у facebook акторка театру імені Марії Заньковецької Олександра Мироненко.

Акторка опублікувала розгорнутий допис на підтримку студентів театральних вишів та колег, які стали жертвами насильства з боку викладачів. Олександра Мироненко поділилася, що і сама зазнавала психологічного тиску і принижень від викладача Київського національного університету технологій і дизайну Льва Сомова, а також була свідком подібних дій щодо інших студентів і студентів.

"Коли ми потрапили до університету, нас зібрав майстер, і перше, що він нам сказав: "Як же я вас всіх ненавиджу". Тоді я посміялась і подумала, що це такий жарт. Але я навіть не могла уявити, яке пекло мене буде чекати упродовж трьох років навчання. Чим більше він про нас дізнавався, тим більше дозволяв собі "відвертості". Слова "Ви уроди", "Ви - курс лайна", "Профнепридатна б**дь", "Ви ох**ли" ми чули постійно. Але, коли ти маленька дівчинка, ти нівелюєш такі речі, бо думаєш, що це він просто злий зараз, але потім буде все добре. Не буде", - написала Мироненко.

Ілюструючи прикладами педагогічні методи Сомова, акторка пригадала, як він, не намагаючись пояснити, кричав на одну зі студенток, щоб вона зіграла здивування. Під час репетиції народний артист України плюнув студентці в обличчя зі словами: "Ось саме таке мені потрібно було здивування".

Весь навчальний процес супроводжувався матюкливою лайкою, погрозами. Викладач забороняв студентам стосунки, а коли дізнавався про це, починав ігнорувати, не випускав на сцену і принижував.

"Особисто мені він казав, коли дізнався, що мій колишній хлопець з театру Франка: "Мироненко, ти маєш лягати не перед франківськими кобелями, а тільки перед моїми ногами", "Зірку схопила, пішла геть", - пригадала акторка.

Сомов критикував зовнішній вигляд і фігуру студенток, публічно їх принижуючи.

"Спочатку він просто казав мені, що якщо не схудну, то буду грати мамок та колгоспних працівників. А потім він перестав називати мене на ім'я і сказав: "Поки ти не схуднеш, я буду називати тебе Товста ж*па або Товсто*опик". Так і сталося", - зазначила Мироненко, додавши, що виснажливі дієти та булімія призвели до розладу харчової поведінки.

Вона наголосила, що Лев Миколайович досі викладає у студентів, і досі тримає при собі тих, хто давно вже випустився, і досі "морально вбиває".

Після оприлюднення допису акторка отримала чимало повідомлень, в яких колишні студенти Сомова ділилися аналогічними історіями. Розповідали, що викладач бив їх по обличчю, принижував і погрожував фізичним насильством.

Акторка Стефанія Ставицька також відкрито заявила про насилля з боку Сомова, яке відбулося 9 років тому.

"Пішла після того, як він мене вдарив. Вийшов до мене на сцену та вдарив мене по обличчю - 17-річну дівчину - за те, що я не повторила фразу в тій самій інтонації, яку показав мені він. До цього упродовж 30 хвилин репетиції доводив мене до сліз, натискаючи на найболючіші місця в моєму житті, такі як: "Ти ходиш по сцені, як проститутка. Як твоя мама. Не дивно, що від вас тато пішов з родини", - написала вона у facebook.

Вона назвала весь період навчання пеклом, уточнивши, що Сомов заохочував 16-18-річних студентів до вживання наркотиків і алкоголю.