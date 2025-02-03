У Дії зʼявляться е-направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення, - Федоров
Кабінет міністрів затвердив зміни, відповідно до яких у застосунку "Дія" українці отримуватимуть медичні повідомлення, зокрема направлення до лікаря й рецепти на ліки
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Скоро запустимо медичні пуші в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи СМС у телефоні", - написав він.
Очільник Мінцифри зазначив, що в Дії користувачі отримуватимуть такі сповіщення:
- номери рецептів й код погашення;
- код направлення до лікарів;
- запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.
У МОЗ додають, що сповіщення також зможуть надходити у месенджер Viber або СМС-повідомленнями.
- Раніше в Дії запустили сервіс, за допомогою якого українці можуть повідомити про відсутність зв'язку чи мобільного інтернету.
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