У Дії зʼявляться е-направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення, - Федоров

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Скоро запустимо медичні пуші в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи СМС у телефоні", - написав він.

Очільник Мінцифри зазначив, що в Дії користувачі отримуватимуть такі сповіщення:

номери рецептів й код погашення;

код направлення до лікарів;

запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

У МОЗ додають, що сповіщення також зможуть надходити у месенджер Viber або СМС-повідомленнями.