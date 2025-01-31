Через Дію відтепер можна повідомити про відсутність зв'язку чи мобільного інтернету

Про це повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Якщо у вас довго вантажаться сторінки, не йде дзвінок або не відкривається TikTok – повідомляйте про це в Дії. Послугу знайдете одразу на головному екрані застосунку", – написав Федоров.

Для того, щоб повідомити про відповідну проблему потрібно обрати "Відсутній зв'язок" на головному екрані застосунку, дати одноразовий доступ до геолокації та описати ситуацію.

На випадок, якщо користувач не має змоги надіслати заявку через відсутність інтернету, потрібно заздалегідь завантажити Мапу незламності в Дії. Так, у разі відсутності зв'язку заяву все одно можна буде залишити в Дії – вона автоматично відправиться, коли зв'язок повернеться.

"Заяву отримає Національна комісія, яка здійснює регулювання зв'язку. Вона дізнається про місця, де все ще є проблеми з інтернетом та зв'язком, і спільно з операторами виправлятиме ситуацію", – пояснив міністр.