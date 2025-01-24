У Дії запустили бета-тестування нових послуг для ветеранів і родин загиблих
На порталі "Дія" розпочали бета-тестування отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблих (померлих) військових
Про це повідомило Міністерство ветеранів.
Там зазначили, що нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їхніх близьких.
"У результаті ветерани та родини загиблих (померлих) захисників отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики – електронний кабінет для опрацювання таких заяв", – розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.
У відомстві наголосили, що цифровізація сервісів і безбар'єрність послуг для ветеранів та їхніх родин є пріоритетним напрямком його роботи.
- У мобільному застосунку "Резерв+" стартувало бета-тестування на отримання електронного направлення для ВЛК.
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