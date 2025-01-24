У Дії запустили бета-тестування нових послуг для ветеранів і родин загиблих

Про це повідомило Міністерство ветеранів.

Там зазначили, що нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їхніх близьких.

"У результаті ветерани та родини загиблих (померлих) захисників отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики – електронний кабінет для опрацювання таких заяв", – розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

У відомстві наголосили, що цифровізація сервісів і безбар'єрність послуг для ветеранів та їхніх родин є пріоритетним напрямком його роботи.