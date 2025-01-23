У Резерв+ запустили бета-тестування електронного направлення на ВЛК
У мобільному застосунку "Резерв+" стартувало бета-тестування на отримання електронного направлення для ВЛК
Про це повідомило Міноборони.
"Сьогодні військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим", - заявили у відомстві.
Зазначено, що насамперед направлення зможуть отримати українці, які за власним бажанням хочуть пройти ВЛК. Згодом послуга стане доступною для громадян, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.
Новий сервіс у Резерві+ працює таким чином: спочатку користувач надсилає запит через застосунок, який має підтвердити керівник ТЦК; після цього він отримує сповіщення із всією необхідною інформацією (номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК).
"Наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ. Вже з осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність", - додали в оборонному відомстві.
- Раніше в Міністерстві оборони України заявили, що до кінця лютого у застосунку Резерв+ з'явиться можливість отримати електронне направлення на ВЛК.
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