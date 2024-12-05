У застосунку Резерв+ до кінця лютого з'явиться електронне направлення на ВЛК, - Міноборони

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону.

За її словами, можливість отримання електронного направлення на ВЛК у застосунку Резерв+ буде впроваджена на першому етапі реформи. Черногоренко зазначила, що це станеться вже до кінця лютого наступного року.

Надалі у Міноборони планують впродовж кількох місяців масштабувати цю реформу, аби військовозобов'язані мали можливість проходити медогляд для встановлення придатності у будь-якому цивільному закладі на вибір.

"Це дасть можливість розділити взагалі саму процедуру військово-лікарської експертизи на два етапи: медогляд і адміністративну — те, що буде здійснено у системі МОУ. Таким чином, це буде децентралізована, автономна, цифровізована, анонімізована процедура, яка буде зручна людям і суттєво знизить корупційні ризики", - сказала вона.