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У застосунку Резерв+ до кінця лютого з'явиться електронне направлення на ВЛК, - Міноборони

Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
23:56
Технології Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг

У Міністерстві оборони України заявили, що до кінця лютого у застосунку Резерв+ з'явиться можливість отримати електронне направлення на ВЛК

Зміст

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону. 

За її словами, можливість отримання електронного направлення на ВЛК у застосунку Резерв+ буде впроваджена на першому етапі реформи. Черногоренко зазначила, що це станеться вже до кінця лютого наступного року.

Надалі у Міноборони планують впродовж кількох місяців масштабувати цю реформу, аби військовозобов'язані мали можливість проходити медогляд для встановлення придатності у будь-якому цивільному закладі на вибір. 

"Це дасть можливість розділити взагалі саму процедуру військово-лікарської експертизи на два етапи: медогляд і адміністративну — те, що буде здійснено у системі МОУ. Таким чином, це буде децентралізована, автономна, цифровізована, анонімізована процедура, яка буде зручна людям і суттєво знизить корупційні ризики", - сказала вона. 

  • Раніше стало відомо, що Міноборони розглядають можливість впровадження в Резерв+ функції трекінгу повісток, яка дасть змогу відстежувати всі етапи надсилання паперових повісток. 
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
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