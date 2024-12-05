У застосунку Резерв+ до кінця лютого з'явиться електронне направлення на ВЛК, - Міноборони
У Міністерстві оборони України заявили, що до кінця лютого у застосунку Резерв+ з'явиться можливість отримати електронне направлення на ВЛК
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону.
За її словами, можливість отримання електронного направлення на ВЛК у застосунку Резерв+ буде впроваджена на першому етапі реформи. Черногоренко зазначила, що це станеться вже до кінця лютого наступного року.
Надалі у Міноборони планують впродовж кількох місяців масштабувати цю реформу, аби військовозобов'язані мали можливість проходити медогляд для встановлення придатності у будь-якому цивільному закладі на вибір.
"Це дасть можливість розділити взагалі саму процедуру військово-лікарської експертизи на два етапи: медогляд і адміністративну — те, що буде здійснено у системі МОУ. Таким чином, це буде децентралізована, автономна, цифровізована, анонімізована процедура, яка буде зручна людям і суттєво знизить корупційні ризики", - сказала вона.
- Раніше стало відомо, що Міноборони розглядають можливість впровадження в Резерв+ функції трекінгу повісток, яка дасть змогу відстежувати всі етапи надсилання паперових повісток.
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