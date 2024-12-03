У застосунку Резерв+ може з'явитися функція трекінгу повісток: подробиці від Міноборони

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, ідея запровадити такий сервіс виникла через численні запити від громадян і компаній. Люди хочуть відстежувати статуси своїх повісток, щоб уникнути штрафів чи непорозумінь, пов'язаних із їхнім отриманням.

"Бувають ситуації, коли повістка надходить поштою, а людина не в курсі. Можливо, вона перебуває в іншому місті, у відрядженні чи у відпустці", — пояснила заступниця міністра.

Черногоренко зазначила, що з технічного боку реалізувати функцію трекінгу в Резерв+ нескладно. Зараз Міноборони намагається оцінити ризики, переваги та можливі труднощі.

"Ми опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо всі плюси й мінуси, всі можливі вузькі місця. Якщо уряд підтримає цю ініціативу і буде ухвалене відповідне законодавство, ми зможемо розробити цю функцію доволі швидко", - сказала посадовиця.