Відстрочка від мобілізації доступна у "Резерв +". Але ще не для усіх категорій

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Оновлена версія застосунку вже доступна в AppStore та PlayMarket.

Як розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, відтепер українці зможуть не стояти в чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці, а з працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження.

"Найголовніше - запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, що допомагають їм розв'язувати питання не в чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону", - зазначила Черногоренко.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення з інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Щоб отримати онлайн-відстрочку, необхідно авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку: якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.



У Міноборони додали, що наступними у "Резерв+" запустять відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз така версія перебуває на бета-тестуванні.