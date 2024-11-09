Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Відстрочка від мобілізації доступна у "Резерв +". Але ще не для усіх категорій

Відстрочка від мобілізації доступна у "Резерв +". Але ще не для усіх категорій

Світлана Кравченко
9 листопада, 2024 субота
12:30
Технології Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг

У суботу, 9 листопада, в останньому оновленні мобільного застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" стала доступною послуга з оформлення онлайн відстрочки від мобілізації

Зміст

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Оновлена версія застосунку вже доступна в AppStore та PlayMarket.

Як розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, відтепер українці зможуть не стояти в чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці, а з працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження. 

"Найголовніше - запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, що допомагають їм розв'язувати питання не в чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону", - зазначила Черногоренко.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

  • людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення з інвалідності;
  • студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Щоб отримати онлайн-відстрочку, необхідно авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку: якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

 У Міноборони додали, що наступними у "Резерв+" запустять відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз така версія перебуває на бета-тестуванні.

  • Нагадаємо, з 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+", через який військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані.
  • 4 листопада мобільному застосунку запустили бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації. 
     
Теги:
Новини
Економіка
Україна
Міністерство оборони
військові
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
Замочування горіхів
Автор Крістіна Слончак
6 листопада, 2024 середа
Чому горіхи потрібно замочувати: користь, про яку ви навіть не підозрювали
Суджа, РФ, Курська область
Автор Влад Дідусь
8 листопада, 2024 п'ятниця
"Рухаються колонами з десантом": у DeepState розкрили деталі контрнаступу РФ на Курщині
Автор Дар'я Тарасова
8 листопада, 2024 п'ятниця
Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 44.3
    Продаж 45.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
9 листопада
13:52
У Київському лінгвістичному університеті заборонили використовувати Telegram на службових пристроях
13:42
нафта роснефть
"Роснафта" збирається поглинути "Лукойл" та "Газпромнафту", - WSJ
13:39
Білий Дім
WSJ: Білий дім намагається передати Україні якомога більше з невитрачених понад $7 млрд допомоги до вступу Трампа на посаду президента
13:33
Розслідування катастрофи винищувача F-16 в Україні: ДБР призначило 11 судових експертиз
12:58
Дрон вдарив по полігону окупантів у Ростовській області РФ
Дрон вдарив по полігону окупантів у Ростовській області РФ, - Defense Express
12:57
Олаф Шольц
Шольц: жодні питання щодо війни в Україні не можна обговорювати без її участі
12:57
Тоні Тодд
Зірка "Пункту призначення" та "Зоряного шляху" Тоні Тодд помер у віці 69 років після тривалої хвороби
12:55
Оновлено
безпілотник, дрон
У Тульській області Росії безпілотники СБУ та ССО атакували хімкомбінат, де виробляють боєприпаси
12:14
корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа"
Продемонстрував зразкові результати: у ВМС показали випробування корвета "Іван Мазепа"
12:11
мзс Росії
МЗС РФ: Росія розгляне пропозиції Трампа щодо України, але за двох умов
12:04
OPINION
блог Євген Глібовицький
Перемога Трампа: українські аналогії
11:51
Камала Гарріс
Гарріс може стати суддею Верховного суду США, - ЗМІ
11:29
вибух бомби на залізничній станції міста Кветта, Пакистан
Щонайменше 24 людини загинули внаслідок вибуху бомби на залізничному вокзалі у Пакистані
11:26
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру": політик Рибачук про ініціативи новообраного президента США завершити війну в Україні
10:46
Ексклюзив
Дональд Трамп
Багато людей з Банкової розуміють, що перемога Трампа для них кінець, - політолог Рейтерович
10:40
газ, ГТС
У Латвії викупили всі акції Газпрому з компанії Latvijas gāze
10:37
Валерій Залужний
Залужний: Основна стратегія перемоги в майбутньому – формування системи "життєстійкості" України
10:03
Ексклюзив
Боєць ЗСУ в російському райцентрі Коренево (Курщина)
"Тричі нас оточують, а потім виходить так, що в оточенні самі ж росіяни": військовослужбовець Сазонов спростував пропаганду РФ бойові дії на Курщині
10:03
OPINION
Страх еліт — це базове завдання внутрішньої політики Путіна
09:53
Жозеп Боррель прибув із візитом до України
09:47
Оновлено
Атака дронів на Одесу 9 листопада
Росія атакувала Україну "шахедами" та КАБами: в Одесі є загибла та поранені, у Харкові приліт посеред траси
09:41
Південна та Північна Корея
У Південній Кореї заявили, що КНДР другий день поспіль глушить GPS у зоні Корейського півострова
09:00
Огляд
Залізний генерал, гробниця для інтелектуалів і життя після Інтернету – 5 книг про людяність
08:59
Донецька область, стела
Минулої доби окупанти вбили мирного жителя Донеччини, ще 5 людей отримали поранення
08:55
Карім Хан
Суд у Гаазі розслідуватиме можливі сексуальні домагання прокурора Хана, - Reuters
08:43
війна діти
Понад 33 тисячі дітей на Донеччині мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій
08:20
ппо
Українська ППО за ніч знищила 32 російських безпілотники
08:16
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 171 боєзіткнення, - Генштаб
08:00
OPINION
Поменше пафосу: що мало бути замість плану перемоги
07:56
стрілянина
У найбільшому аеропорту Бразилії сталася стрілянина: є загиблий та поранені
07:44
Експрезидент Болівії Ево Моралес
Суд у Болівії заборонив експрезиденту Моралесу балотуватися на ще один термін
07:19
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували ще понад 1600 окупантів
06:38
Президент Чехії Петр Павел
Трамп спробує домовитися з Путіним про закінчення війни на умовах, не вигідних для України і ЄС, - президент Чехії Павел
06:20
Партизани у Севастополі виявили російську ППО
Партизани у Севастополі виявили російську ППО та пообіцяли "сюрпризи" для окупантів
05:38
Ілюстративне фото
DeepState зафіксував просування росіян біля 7 населених пунктів
02:49
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ знищив пускові установки "Хезболли" у Лівані, з яких атакували Ізраїль
02:09
Дональд Трамп
Після перемоги Трампа на виборах американці масово гуглили можливість переїзду за кордон
00:58
Ненсі Пелосі
Пелосі назвала помилку Байдена, яка знизила шанси демократів на перемогу над Трампом
2024, п'ятниця
8 листопада
23:33
Суджа, РФ, Курська область
"Рухаються колонами з десантом": у DeepState розкрили деталі контрнаступу РФ на Курщині
23:28
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
"Побачили тільки тінь": Ф'юрі дав пораду Вайлдеру щодо майбутнього в боксі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV