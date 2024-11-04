У застосунку Резерв+ запустили бета-тестування онлайн-відстрочок

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі — люди з інвалідністю та багатодітні", - поінформувала вона.

За її словами, Push-повідомлення цього разу не відправлятимуть, усі інструкції користувачі зможуть знайти на своїй пошті.

"Зверніть увагу: якщо ви вже маєте відстрочку, ви зможете її подовжити лише після завершення її дії. Адже не може бути двох активних відстрочок одночасно. Проте ми вдячні й тим, хто вже має відстрочку і також тестує сервіс. Адже маємо перевірити, як відображається послуга у різних категорій громадян", - зазначила Черногоренко.

Після тестування послугу за кілька днів запустять для всіх громадян.