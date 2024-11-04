У застосунку Резерв+ запустили бета-тестування онлайн-відстрочок
У мобільному застосунку Резерв+ запустили бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації. Скористатися сервісом можуть ті, хто попередньо подавав заявку на тестування
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі — люди з інвалідністю та багатодітні", - поінформувала вона.
За її словами, Push-повідомлення цього разу не відправлятимуть, усі інструкції користувачі зможуть знайти на своїй пошті.
"Зверніть увагу: якщо ви вже маєте відстрочку, ви зможете її подовжити лише після завершення її дії. Адже не може бути двох активних відстрочок одночасно. Проте ми вдячні й тим, хто вже має відстрочку і також тестує сервіс. Адже маємо перевірити, як відображається послуга у різних категорій громадян", - зазначила Черногоренко.
Після тестування послугу за кілька днів запустять для всіх громадян.
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- У серпні стало відомо, що Міністерство оборони України разом із МОЗ працюють над впровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію через застосунок Резерв+.
- 31 жовтня Черногоренко повідомила, що електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку Резерв+ уже в листопаді.
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