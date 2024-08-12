В Україні планують запровадити електронні направлення на ВЛК через Резерв+
Міністерство оборони України разом із МОЗ працюють над впровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію через застосунок Резерв+
Про це "Українській правді" розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, електронні направлення на ВЛК через Резерв+ планують запровадити як для військовозобов'язаних, так і для чинних бійців. Найімовірніше, в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.
Окремо, за її словами, Міноборони працює з МОЗ над створенням електронної системи для військових лікарів, в якій відображатиметься вся інформація про лікування бійців. Заступниця міністра оборони уточнила, що зараз такі дані можна отримати в центральній базі госпіталю або лікарні, якщо зробити запит. Однак, на її думку, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів.
Черногоренко уточнила, що впровадження механізму заплановано до кінця поточного року.
- Раніше в Міноборони розповіли, чи з'являться електронні повістки в застосунку Резерв+.
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