У Міноборони розповіли, чи з'являться електронні повістки в застосунку Резерв+
Для запровадження електронних повісток у мобільному застосунку Резерв+ відсутня нормативно-правова база
Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив в інтерв'ю NV.
Відповідаючи на запитання про те, чи планується впровадження електронних повісток, Лазуткін сказав: "Нині для цього відсутня нормативно-правова база. Тож юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від нас, не від міністерства".
За словами речника Міноборони, станом на зараз законом передбачено надсилання повісток рекомендованим листом з описом вкладення, і саме цим нині займаються ТЦК.
"Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться", - сказав Лазуткін.
Він зазначив, що представники ТЦК перестануть роздавати повістки на вулицях, коли всі військовозобов'язані з’являться у ТЦК або зареєструються у застосунку Резерв+.
"Повірте, вони (представники ТЦК, - ред.) від цього (роздачі повісток на вулицях, - ред.) не отримують задоволення. Я принаймні в цьому переконаний", - резюмував Лазуткін.
- Раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомляла, що ті, хто не встиг оновити свої військово-облікові дані, зможуть зробити це в застосунку Резерв+ і після 16 липня.
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