Оновити військово-облікові дані у Резерв+ можна й після 16 липня, – Міноборони

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"16 липня пройшло стабільно завдяки команді, яка нонстоп працювала, щоб в останні дні не було великих збоїв унаслідок навантажень. Як результат, Резерв+ подолав позначку в 3,4 млн оновлень. З них 83 500 оновлень за кордоном", - написала вона.

За словами посадовиці, українці оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії.

Черногоренко наголосила, що в Резерв+ можна оновити дані навіть після 16 липня, але за умови першої авторизації. Тобто ця опція доступна для тих, хто раніше не користувався застосунком.

"Це дозволить отримати електронний військовий і не носити з собою папірці. Але пам’ятайте, що відповідальність за порушення закону не зникає", – зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, що з 17 липня люди, які не встигли надати інформацію про себе до територіальних центрів комплектування, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Штраф за порушення правил військового обліку складає від 17 до 25 тис. грн. Для юридичних осіб суми штрафів вдвічі більші — від 34 тис. до 59 5 тис. грн.

Раніше у Міноборони повідомляли, що з 17 липня військово-облікові дані не можна оновити у ЦНАПах.

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