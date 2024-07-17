Із 17 липня військово-облікові дані не можна оновити у ЦНАПах
З 17 липня 2024 року центри надання адміністративних послуг не будуть більше оновлювати військово-облікові дані
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
Зазначається, що дані з 17 липня все ще можна буде оновити у застосунку "Резерв+" та територіальних центрах комплектування, проте це буде неможливо зробити у ЦНАПах.
"Багато хто, вочевидь, відкладав на останній момент та розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані", - заявив речник і додав, що Міністерство оборони ніяк не впливало на роботу ЦНАПів і на їхній графік роботи.
- З 17 липня прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікових документів у військовозобов'язаних чоловіків.
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