Із 17 липня військово-облікові дані не можна оновити у ЦНАПах

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Зазначається, що дані з 17 липня все ще можна буде оновити у застосунку "Резерв+" та територіальних центрах комплектування, проте це буде неможливо зробити у ЦНАПах.

"Багато хто, вочевидь, відкладав на останній момент та розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані", - заявив речник і додав, що Міністерство оборони ніяк не впливало на роботу ЦНАПів і на їхній графік роботи.