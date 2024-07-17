У ДПСУ пояснили, як із 17 липня змінився порядок перетину кордону для чоловіків 18-60 років
З середи, 17 липня, прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікових документів у військовозобов'язаних чоловіків
Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко, пише "Радіо Свобода".
"З 00:00 цієї ночі в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі віком 18-60", - каже Демченко.
За його словами, у разі відсутності такого документа чоловіку відмовлять у перетині кордону.
Зазначається, що документи можна буде подати у вигляді книжечки або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. Також це може бути документ в електронній формі - в Резерві+ має бути згенерований QR-код, щоб прикордонники могли зчитати його.
- Станом на неділю, 14 липня 2024 року, понад 4 млн українців встигли оновити свої військово-облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП.
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