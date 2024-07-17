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У ДПСУ пояснили, як із 17 липня змінився порядок перетину кордону для чоловіків 18-60 років

17 липня, 2024 середа
09:09
Суспільство кордон

З середи, 17 липня, прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікових документів у військовозобов'язаних чоловіків

Зміст

Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко, пише "Радіо Свобода".

"З 00:00 цієї ночі в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі віком 18-60", - каже Демченко.

За його словами, у разі відсутності такого документа чоловіку відмовлять у перетині кордону.

Зазначається, що документи можна буде подати у вигляді книжечки або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. Також це може бути документ в електронній формі - в Резерві+ має бути згенерований QR-код, щоб прикордонники могли зчитати його.

  • Станом на неділю, 14 липня 2024 року, понад 4 млн українців встигли оновити свої військово-облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП.
Теги:
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Держприкордонслужба
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