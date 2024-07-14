Понад 4 млн українців оновили свої військово-облікові дані, - Міноборони
Станом на неділю, 14 липня 2024 року, понад 4 млн українців встигли оновити свої військово-облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що з моменту дії закону про мобілізацію кількість оновлень сягнула понад 4 000 000.
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За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, лише за цей тиждень, з 8 по 14 липня, облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян.
У відомстві нагадали, що оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК, ЦНАП, або завантаживши застосунок Резерв+.
- Близько 6-7 мільйонів українців не встигнуть оновити дані в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки до 17 липня.
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