Понад 4 млн українців оновили свої військово-облікові дані, - Міноборони

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що з моменту дії закону про мобілізацію кількість оновлень сягнула понад 4 000 000.

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За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, лише за цей тиждень, з 8 по 14 липня, облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян.

У відомстві нагадали, що оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК, ЦНАП, або завантаживши застосунок Резерв+.