Яке покарання матимуть військовозобов'язані за неоновлення даних: пояснення Міноборони

Про це він заявив в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Дмитру Лазуткіну.

Андрусяк нагадав, що згідно із новим законом про мобілізацію, що набув чинності 18 травня, усі військовозобов'язані мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня.

"Після 17 липня стосовно тих громадян, які несвоєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті адмінправопорушення. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення у суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно", - зауважив він.

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За його словами, законодавством України передбачено накладання штрафів за виявлені адмінправопорушення від 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до 1 року з моменту його вчинення.

"Факт виявлення правопорушення може здійснити техпрацівник ТЦК. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу", - уточнив Андрусяк.

Так, відповідно до законодавства, громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адмінвідповідальності у вигляді штрафу у розмірі від 17 000 до 25, 5 тисяч гривень.