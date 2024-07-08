Не маючи найменшого уявлення про можливі наслідки. І наслідки не забарилися.

Суд в Івано-Франківській області скасував штраф місцевого ТЦК на підставі того, що у чинному в Україні законодавстві немає понять "реєстр Оберіг" чи "додаток Резерв+"

Відповідні нормативні акти начебто існують, але вони засекречені — а значить не можуть бути опубліковані. Тобто не можуть бути доведені до громадськості. А це означає, що для публічного права їх просто не існує. Цей логічний ланцюжок є занадто складною розумовою вправою для Федорова&Co.

Команда Федорова чомусь вважає, що секретністю вони зможуть прикрити свою злочинну некомпетентність, а у темряві непублічності вони зможуть безкарно розкрадати бюджетні та західні гроші.

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Але повернемося до судового прецеденту.

Позивач звернувся до суду з вимогою скасувати штраф, накладений на нього за буцімто порушення правил військового обліку. ТЦК показав суду якісь скриншоти (скриншоти, Карл!) начебто з реєстру Оберіг, згідно з якими хлопака в них не значився. Ще раз: фактично штраф наклали за те, що чувак не значився у реєстрі, діяльність якого засекречена. То виходить: якщо ти не значишся у якихось секретних реєстрах – то ти винен і мусиш платити.

При тому, що позивач таки був у ТЦК, але ніде ніяких відміток про цей факт тамтешні службовці йому не поставили й тому факт візиту він не зміг довести, за що й отримав штраф.

А ще Івано-Франківський суд засумнівався, звідки саме отримані дані зі скриншотів, наданих як докази. Та й загалом: а точно оті скриншоти з реєстру "Оберіг"? Цитата зі статті про цей випадок: "Щобільше, відповідачем (ТЦК, – авт.) не надано суду жодних даних, щодо порядку функціонування системи, інформації про те, які відомості містить чи повинна містити така система, хто саме наповнює таку систему".

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Іншими словами: навіть якщо ти прийшов до ТЦК оновити дані чи стати на облік, але тамтешній клерк свідомо чи несвідомо не вніс тебе в систему – отримуй штраф. А клерку за це нічого не буде. Ну, подумаєш, ну помилка вийшла, просто втомився бідолашний. А може й премію випишуть – за понадпланове наповнення бюджету.

Про що все це нам говорить? Точніше так: що почнеться з 16 липня?

Щось мені підказує, що буде як з безпідставним арештом моїх коштів: абсолютно невинних людей будуть масово заганяти в шалені борги на підставі секретних постанов. Твердо знаючи, що у разі звернення до суду ці штрафи будуть скасовані. І першими штрафуватимуть найбільш незручних для влади людей: журналістів, активістів та просто "сильно грамотних" - тобто усіх, хто має сміливість не мовчати та обурюватися свавіллям одноклітинних діджитал-князьків.

Якась частина оштрафованих заплатить. Якусь частину штрафів скасують суди. Але загалом буде вбито двох зайців: 1) нарід повалить в ТЦК і 2) щось перепаде в бюджет. Профіт!

Законність? Ні, не чули. А що це за таке "адаптація законодавства України до вимог ЄС"? Не на часі.

Розумію, що наша судова система далека від справжнього правосуддя – знаю це на особистому досвіді. Вона нагадує мені стару іржаву маршрутку. Але жижиталізація по-федоровськи – це кольорова кулька з гелієм, яка прикольно пищить та скажено літає по приміщенню, усі сміються, усім подобається. Правда, свято скоро скінчиться, і наступного ранку треба буде їхати на роботу, тому відвідувачі кулька-шоу посунуть у напрямку старої маршрутки. Бо яскрава криклива кулька не довезе до реальних місць та справ, а от неприємного недореформованого водія маршрутки все ж можна якось примусити довези до необхідної точки.

P. S. І до речі, новини для секти свідків "зате зручно": колишній податківець отримав від ТЦК 17 тисяч грн штрафу за не оновлення даних, хоча оновив їх через "Резерв+" і звертався до ТЦК з заявою про прийняття його на облік.

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Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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