"Голос Америки" з посиланням на Wall Street Journal підтверджує, що "Дію" було хакнуто у січні 2022, за місяць до повномасштабного вторгнення, цитата: "Хакери ГРУ також викрали з урядового порталу цифрових послуг Дія дані 13,5 мільйонів користувачів і розмістили їх для нелегального продажу в мережі". Своєю чергою, Wall Street Journal пише про це на підставі ознайомлення з судовими документами США.

У відповідному повідомленні на сайті ФБР йдеться про те, що Амін Тимович Стігал, 2002 року народження, уродженець м. Грозний, Чечня, у період із серпня 2021 року по лютий 2022 року, імовірно, брав участь у "злочинній кібердіяльності", яка призвела до знищення комп’ютерних систем української критичної інфраструктури напередодні російського вторгнення в Україну.

У зв’язку з чим зазначеного мешканця Грозного ФБР оголосило у розшук та оголосило 10 мільйонів доларів винагороди за допомогу у його затриманні.

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То що ж це виходить, людоньки?

Мінцирку та його власник Федоров понад два роки публічно заперечують факт зламу "Дії". Ви всьоврьоті. Це огидні інсинуації та заздрощі недоброзичливців. Дію ніхто й ніколи не може зламати, мамой клянусь (твоєю). Не розповсюджуйте російську ІПСО.

Але ж тоді виходить, що російську ІПСО розповсюджують видання Wall Street Journal, USA Today, генеральний прокурор США Меррік Гарленд, окружний суд США штату Мериленд, а також ФБР Міністерства юстиції США? Та ще й пропонують 10 млн доларів за інформацію у цій справі. Як же ж так?

Мабуть, у ситуації, коли дві сторони заявляють протилежні, несумісні речі, одна сторона — як би так сказати, щоб нікого не образити – відверто дзюрить в очі?

Бреше, як дише — і оком не мигне.

Зате тих, хто регулярно ловить їх на їхній тупій брехні – називає брехунами та агентами Кремля. Зловживаючи наявною владою, всіляко ускладнює життя викривачу їхньої брехні, за критику їхньої злочинної некомпетентності вносить у базу "миротворець" і навіть планує вбивство нахаби під час його служби в ЗСУ. Аж тут раптом провідні американські видання разом з ФБР та судами США публічно їх палять і все стає очевидним. Федоров, не хочеш прокомунікувати оцю заяву Генпрокурора США?

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Який висновок з цього всього?

Так само одного дня зламають Оберіг, РезервХрест, чи що ще вигадають для вас фанати pohuy-діджиталізації. А вам розкажуть що нічого такого не було, не вірте російській ІПСО. Влада не краде, і корупції теж нема, це все ворожа пропаганда. І рейтинг довіри до Зе-влади високий, бо ніякі вони не брехуни, не ідіоти, не рукожопи. Ви, головне, встановлюйте собі державні додатки, вони вам щастя принесуть. Ні, не слідкують за користувачами, мамою клянуся. Такі зручні, дивись, отут і смайлики є. Підтримка — через російський Телеграм, авжеж. Війна проти Росії? Ні, не чули.

До речі, раніше злам "Дії" офіційно підтверджував недолугий придворний народний депутат. А тепер ще й американські офіційні органи влади підтвердили, публічно.

То яких вам ще потрібно доказів, що Дію хакнули у січні 2022? І що її розробники відчайдушно намагалися приховати цей факт, публічно заперечуючи очевидне.

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А якщо жижиталізатори постійно брешуть – то чи не може бути так, що аналогічних зламів було значно більше? І дані з "Дії" та з Резерв+ вже давно у ворожих спецслужб, і оновлюються в режимі онлайн? "Такого не може бути", - тому що так сказав Федоров? Якого ось щойно знов спіймали на грандіозній брехні?

Це питання не для всіх, звісно, лише для критично мислездатних. Всі інші можуть й надалі насолоджуватися такими зручними державними додатками. Важливо просто якось намагатися не читати новини.

І головне — менше думати. І тоді точно буде щастя. Однакове для всіх. Як у Північній Кореї.

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* Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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