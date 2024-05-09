Тепер він хоче бачити операції з банківськими картками приватних осіб. Участь у цьому перфомансі планується поки що добровільна, для найменш критично мислездатних співгромадян.

Не буду пояснювати ідіотизм самої суті чергової "підтримки вітчизняного виробника", це вже пояснили експерти з економіки. Скажу лише, що "це ж було вже"(с), причому десятки раз, і завжди закінчувалося пшиком та корупцією. А ще подібні програми — це демонстративна дискримінація іноземних інвесторів. Історія типу "або труси – або хрестик". Або "національний виробник" - або "залучення інвестицій". Необучаємі.

Але повернемося до "Дії". Вектор розвитку її маркетингової політики цілком очевидний: обманом та/або примусом заманити в "Дію" якомога більше громадян, щоб досягти статусу Too Big To Fail ("завеликий, щоб впасти"). Але це не спрацює, Міша.

По-перше, забагато розумово здорових українців відчувають примус і тому ставляться до Дії скоріше негативно.

По-друге, "роль цифровізації дещо перебільшена": людям це прикольно, але потрібно не настільки сильно, як у вас там малюють у презентаціях. Зможуть обійтися без "Дії", інакше кажучи.

І по-третє, українські політичні традиції змушують кожен новий уряд ретельно руйнувати усі "досягнення" попередників, тому знищення або переформатування "Дії" буде асоціюватися зі священною боротьбою проти невігластва та інфантильності "папєредников". І все це буде не "якщо", а "коли".

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Між іншим, Бєня теж був впевнений, щоб "Приват" занадто великий, щоб впасти.

А поки "дієві" вигадують" до чого б іще прикрутити свою "Дію", я ще раз нагадаю, чому "Дія" є засобом цифрового стеження за користувачами.

Цей державний (!) додаток, який людина встановлює у свій смартфон, щонайменше має дані про його стільниковий номер, геолокацію, марку та модель смартфона, версію операційної системи та ще безліч метаданих типу роздільної здатності екрана чи версію браузера. А ще точно знає про користувача: його ПІБ, дату народження, місце реєстрації, повні дані паспорта, водійського, все про дітей, по які послуги звертався, які штрафи отримав, навіть за кого голосував на Євробаченні. А ще має доступ до камери. І також має 3D-фото користувача, зроблене ним самим.

Гугли з фейсбуками та амазонами гірко плачуть усі разом від заздрощів.

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І це ще невідомо чи має "Дія" (або може мати) якість приховані функції, типу доступу до фотографій чи змісту листування в месенджерах. Навіть якщо таких функцій немає зараз – хтозна-що приїде в телефон з черговим апдейтом від "Дії". Припинити розмови про такі "недокументовані функції" можна було б публікацією документації на додаток та його вихідного коду, але "дієві" (як завжди) перетворили це у цирк з конями, опублікувавши якусь туфту замість справжнього коду. Документацію взагалі й не планували публікувати.

Наразі відомо про щонайменше один масштабний злам "Дії" російськими хакерами:

Думаю, таких зламів було більше насправді, але ми про це дізнаємося лише після зміни політичної влади в Україні. Хоча не факт.

Отже, на додачу до безпрецедентної кількості персональних даних, які державний додаток "Дія" вже має про громадян, тепер Федоров & Co хочуть залізти ще й у вашу кишеню та порахувати ваші гроші. І залізуть, і порахують. А нічого з цим не вдієте. Бо "не на часі, атопутіннападе, цеіпсокремля".

Таваріщчь майор та його цифровий куратор задоволено посміхаються.

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Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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