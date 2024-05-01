Толково придумано, правда. Поставити між громадянами та їхніми "слугами" деперсоніфіковану стіну так званого штучного інтелекту. Але надати їй вигляд реальної людини з приємною, хоча й не зовсім українською зовнішністю.

Тобто якщо оця Вікторія ШІ (штучний інтелект, але англійською She – "вона") приємним голосом говоритиме "консульські послуги вам не положено", то кому висувати претензії - штучному інтелекту? Ха-ха.

Сперечатися з комп’ютерною програмою якось дивно та безперспективно: вона ніколи не втомиться посилати тебе за руським кораблем і навіть не дратуватиметься.

Не сприймає прокльони на свою адресу, не переживає, не ображається, не бере близько до серця, не п’є валер'янку. Їй не потрібна зарплата, вихідні, відпустка, соцпакет, 6 кв. м робочого місця. Може працювати 24/7/365.

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А якщо озвучить якусь дичину, написану їй напівграмотними випускниками трускавецької дипломатичної академії, то завжди можна сказати "Це був просто збій програми, воно само якось" або ще краще - "Це була хакерська атака, ага". Зручно ж.

Колись у бортових системах військових літаків про події типу "пожежа правого двигуна" також повідомляв приємний жіночий голос. Тобто схема робоча. Якщо повідомляти погані новини, то краще їх якось пом’якшувати. Мотузку милом натирати, наприклад.

Цікаво, а коли "Вікторію ШІ" звільнять з МЗС, вона теж ходитиме по політичних ток-шоу та розповідатиме "Вони просто не читали Конституцію"?

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Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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