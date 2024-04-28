Проте, якщо ви відкриєте цей закон на сайті Верховної Ради, то ані в пункті 6, ані в пункті 16 немає жодної згадки про зупинення консульських послуг для цієї категорії громадян. Просто тому, що ці норми закону набудуть чинності аж після 18 травня. (і, до речі, це зміни до частин 5 та 6 статті 20 зазначеного закону).

Таким чином Кулеба та його заступник вчинили незаконні дії з перевищенням влади. Це звичайне чиновницьке свавілля.

Але шкода від цього навіть не у тому, що міністр закордонних справ на власний розсуд трактує свої повноваження чи норми закону. Проблема набагато глибша і стосується безпосередньо приєднання України до ЄС. Бо показує увесь цинізм нашого міністра між його публічними заявами та реальними діями. Пояснюю.

Відповідно до Хартії основоположних прав Європейського Союзу, консульський захист — це право громадянина Європейського Союзу. Ба більше, відповідно до статті 46 цієї Хартії, громадянин ЄС може звернутися в третій країні до будь-якої консульської установи країни ЄС по захист цього права.

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Але ось чиновник українського уряду вважає, що листом міністерства можна легко позбавити громадян цього права.

І тепер насправді проблемами, породженими цим, будуть займатися не тільки громадяни України, яких позбавили консульських послуг (їм якраз не звикати до того, що держава в будь-який момент може вчинити свавілля з їх правами), але й держави, де вони перебувають. Бо наївно сподіватися, що громадяни України, які втекли від війни (і так, у тому числі від виконання військового обов'язку) відразу кинуться купувати квитки додому.

Просто Кулеба одним листом створив серйозну проблему в багатьох державах, де опинилися українські чоловіки призовного віку.

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І на останок. Нові норми закону, які набудуть чинності 18 травня 2024 року, передбачають позбавлення консульських послуг лише для тих громадян, які, відповідно до закону, порушуватимуть вимоги щодо військового обліку та оновлення своїх даних в ТЦК. Що можна буде зробити дистанційно, наприклад, через електронний кабінет або ж напряму повідомивши свій ТЦК. Проте пан Кулеба зупинив консульські послуги для всіх чоловіків, які навіть не порушували нове законодавство щодо військового обліку і законно перебувають на території інших держав. І це Кулеба назвав справедливістю....

P.S. Лист МЗС підписав Андрій Сибіга, який лише 12 квітня був призначений першим заступником міністра МЗС, а до того був заступником керівника Офісу президента, тобто Єрмака. Це дає розуміння, звідки вітер віє? та багато чого говорить про самостійність Кулеби, адже лист підписаний ще 17 квітня, а коментар Кулеби з'явився лише після того, як лист був оприлюднений "Дзеркалом тижня".

P.P.S. Сталося, скоріше за все, те, що наші громадяни закордоном масово пішли у консульства розв'язувати свої проблеми ще до того, як нові норми набудуть чинності. Тож влада вирішила позбавити їх такої можливості й зупинила надання консульських послуг ще до того, як ці норми стали чинними. А те, що законних підстав для цього не було — хіба це когось хвилює?..

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Про автора. Сергій Гузь, журналіст

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