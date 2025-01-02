На селище в Кенії з космосу впало півтонне сталеве кільце

Про це повідомили в Кенійському космічному агентстві.

Металеве кільце мало діаметр близько 2,5 метрів і важило 500 кілограмів. Фахівці зібрали уламки й наразі аналізують їх.

"Попереднє розслідування вказує на те, що об'єкт, який впав, є відокремлювальним кільцем від космічної ракети-носія", – зазначили в агенстві. Там додали, що об'єкт повинен був згоріти при вході в атмосферу Землі або впасти на безлюдну територію.

У космічному агенстві також наголосили, що це "одиничний випадок", який вони будуть розслідувати.

This object fell from space, landing in Mukuku, Kako-Waia, in Mbooni East, Makueni County ????????



Curious locals rushed to inspect, but its origin remains unknown. @CAA_Kenya urgently investigate. pic.twitter.com/MkXT1qlOJo — M O I B E N S H I R E (@Kapyoseiin) December 30, 2024