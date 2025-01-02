На селище в Кенії з космосу впало півтонне сталеве кільце
На селище Мукуку в Кенії 30 грудня впало півтонне сталеве кільце, яке ймовірно є частиною космічної ракети
Про це повідомили в Кенійському космічному агентстві.
Металеве кільце мало діаметр близько 2,5 метрів і важило 500 кілограмів. Фахівці зібрали уламки й наразі аналізують їх.
"Попереднє розслідування вказує на те, що об'єкт, який впав, є відокремлювальним кільцем від космічної ракети-носія", – зазначили в агенстві. Там додали, що об'єкт повинен був згоріти при вході в атмосферу Землі або впасти на безлюдну територію.
У космічному агенстві також наголосили, що це "одиничний випадок", який вони будуть розслідувати.
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