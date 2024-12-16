ЄС підписав контракт про виробництво групи супутників, які замінять Starlink
У понеділок, 16 грудня, Європейський Союз підписав контракти про початок роботи над IRIS2 - багатоорбітальною мережею з 290 супутників, яка стане альтернативою Starlink
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначається, IRIS2 має бути повністю введена в експлуатацію до 2030 року і служитиме європейським урядам і військовим, а також приватним клієнтам.
Замовлення ЄС виконуватимуть люксембурзька компанія SES SA, французька Eutelsat SA та іспанська Hispasat SA.
"ЄС інвестує 6 мільярдів євро, компанії виділяють 4,1 мільярда євро, а Європейське космічне агентство надасть 550 мільйонів євро. Контракт триватиме 12 років, і частина інвестицій ЄС буде залежати від схвалення країн-членів блоку", - йдеться у дописі.
Новий комісар ЄС з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс привітав підписання угоди як "великий крок вперед" для безпеки й оборони блоку, заявивши, що Європа перебуває під загрозою з усіх боків, зокрема через глушіння Росією навігаційних сигналів.
- Компанія SpaceX уклала угоду з Пентагоном, що розширює доступ України до більш захищеного варіанту супутникової мережі Starlink, відомого як Starshield.
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