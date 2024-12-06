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SpaceX уклала контракт з США на розширення доступу України до Starshield

Марія Науменко
6 грудня, 2024 п'ятниця
21:54
Світ Starlink

Компанія SpaceX уклала угоду з Пентагоном, що розширює доступ України до більш захищеного варіанту супутникової мережі Starlink, відомого як Starshield

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з контрактом, 2500 вже наявних терміналів Starlink в Україні зможуть підключитися до системи Starshield, яка забезпечує більш захищений і важкий для перехоплення сигнал. Це на додаток до 500 терміналів, які були підключені до Starshield раніше.

За інформацією Управління комерційних супутників Космічного командування, загалом за цими двома контрактами працюватиме 3000 терміналів, а послуги планується надавати до 2025 року.

Контракт був укладений ще в серпні, коли потенційний кандидат у президенти Дональд Трамп тільки розпочинав свою кампанію, а президент Джо Байден наполягав на збільшенні американської військової допомоги Україні. Байден прагнув зміцнити позиції України у переговорах, щоб запобігти можливому тиску з боку Трампа на президента Володимира Зеленського для завершення конфлікту.

Хоча точна вартість нового контракту не розголошується, попередня угода на 500 терміналів з Європейським командуванням збройних сил США склала близько 40 млн доларів.

Новий контракт став частиною програми Космічних сил "Розширена низька навколоземна орбіта", що передбачає забезпечення послуг зв'язку супутників на різних орбітах.

  • 10 жовтня очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що модулі Starlink в Україні фінансує виключно Варшава, а не Ілон Маск.
Теги:
Новини
Україна
політика
Пентагон
Війна з Росією
Ілон Маск
США
Starlink
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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