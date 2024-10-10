Не Ілон Маск: у МЗС Польщі заявили, що Starlink в Україні фінансує виключно Варшава

Про це інформує Польське радіо.

"Ці модулі Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, і ніхто інший цього не робить", - наголосив він.

Сікорський вказав, що Starlink забезпечують Україні доступ до мережі навіть у складних умовах. Тож Польща продовжить фінансувати їхню закупівлю.