Не Ілон Маск: у МЗС Польщі заявили, що Starlink в Україні фінансує виключно Варшава
Очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що модулі Starlink в Україні фінансує виключно Варшава, а не Ілон Маск
Про це інформує Польське радіо.
"Ці модулі Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, і ніхто інший цього не робить", - наголосив він.
Сікорський вказав, що Starlink забезпечують Україні доступ до мережі навіть у складних умовах. Тож Польща продовжить фінансувати їхню закупівлю.
- 6 травня віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся з польським колегою Кшиштофом Гавковським і домовилися, що Польща продовжить абонплату 20 тис. терміналів Starlink, які надала раніше.
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