Польща продовжить абонплату для 20 тис. терміналів Starlink, які дала Україні

Про це Федоров повідомив у телеграм.

"Польща — наш наступний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичної інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів. Вдячний колегам за це рішення", - зазначив міністр.

Він також назвав серед інших ключових результатів зустрічі:

підписали меморандум про співпрацю між міністерствами, далі впроваджуватимемо спільні проєкти з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування;

обговорили підтримку дата-центру для Державної податкової служби України, який збудували на території Польщі для безпеки важливих даних.

Федоров подякував Кшиштофу Гавковському за візит і зазначив, що сторони продовжують розбудовувати партнерські відносини та разом реалізовувати проєкти.