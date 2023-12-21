Україна отримала від Польщі 5 тис. терміналів Starlink для деокупованих регіонів
Україна отримала від уряду Польщі партію "старлінків". Вони допоможуть повернути зв'язок у деокуповані регіони, забезпечувати роботу шкіл і медичних закладів
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Також термінали забезпечать роботу енергетичної сфери.
"Завдяки домовленостям Мінцифри з партнерами в Україні вже працюють близько 47 тисяч "старлінків". Найбільше терміналів отримали від Польщі — понад 19,5 тисяч. Частина з них надійшла в Пункти незламності. Завдяки цьому тисячі українців змогли користуватися якісним інтернетом та залишатися на зв’язку навіть в умовах блекаутів", - розповіли у відомстві.
Фото: t.me/mintsyfra
- Наприкінці листопада 2022 року уряд ухвалив рішення про ввезення Starlink в Україну без мита і ПДВ.
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