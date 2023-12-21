Україна отримала від Польщі 5 тис. терміналів Starlink для деокупованих регіонів

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Також термінали забезпечать роботу енергетичної сфери.

"Завдяки домовленостям Мінцифри з партнерами в Україні вже працюють близько 47 тисяч "старлінків". Найбільше терміналів отримали від Польщі — понад 19,5 тисяч. Частина з них надійшла в Пункти незламності. Завдяки цьому тисячі українців змогли користуватися якісним інтернетом та залишатися на зв’язку навіть в умовах блекаутів", - розповіли у відомстві.

Фото: t.me/mintsyfra