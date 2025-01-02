Безсмертний: є шанс, що 2025 рік прискорить перемогу України
Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний вважає, що 2025 рік, хоча й буде роком продовження війни, може прискорити перемогу України
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"2025 рік стане роком продовження війни, однак є шанс, що він зможе прискорити перемогу. І цей шанс залежатиме від дій окремих лідерів сучасності, які представляють держави. Від того, наскільки вдасться зібрати до гурту те, що можна назвати коаліцією свободи й демократії, залежить дуже багато", - наголосив Безсмертний.
За словами дипломата, одним із вирішальних факторів стане здатність Європи та США знайти спільну мову, зокрема в межах НАТО. Водночас важливу роль відіграватиме взаємодія української та європейської сторін із новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки.
"Для США 2025 рік стане часом раціонального перерозподілу ресурсів між кількома стратегічними регіонами – Європою, Індо-Тихоокеанським регіоном та Близьким Сходом. Для цього необхідно якомога швидше розробити підходи доктринального порядку. Від того, наскільки швидко і чітко світ відповість на ці виклики, залежатиме здатність ефективно протистояти ворогу та долати його у 2025 році", - додав Безсмертний.
- Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер висловив переконання, що Київ має наполягати на членстві в НАТО, адже це найкращі гарантії безпеки.
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