Безсмертний: є шанс, що 2025 рік прискорить перемогу України

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"2025 рік стане роком продовження війни, однак є шанс, що він зможе прискорити перемогу. І цей шанс залежатиме від дій окремих лідерів сучасності, які представляють держави. Від того, наскільки вдасться зібрати до гурту те, що можна назвати коаліцією свободи й демократії, залежить дуже багато", - наголосив Безсмертний.

За словами дипломата, одним із вирішальних факторів стане здатність Європи та США знайти спільну мову, зокрема в межах НАТО. Водночас важливу роль відіграватиме взаємодія української та європейської сторін із новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки.

"Для США 2025 рік стане часом раціонального перерозподілу ресурсів між кількома стратегічними регіонами – Європою, Індо-Тихоокеанським регіоном та Близьким Сходом. Для цього необхідно якомога швидше розробити підходи доктринального порядку. Від того, наскільки швидко і чітко світ відповість на ці виклики, залежатиме здатність ефективно протистояти ворогу та долати його у 2025 році", - додав Безсмертний.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер висловив переконання, що Київ має наполягати на членстві в НАТО, адже це найкращі гарантії безпеки.





