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Безсмертний: є шанс, що 2025 рік прискорить перемогу України

Оксана Ліховід
2 січня, 2025 четвер
21:08
Війна з Росією Роман Безсмертний

Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний вважає, що 2025 рік, хоча й буде роком продовження війни, може прискорити перемогу України

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"2025 рік стане роком продовження війни, однак є шанс, що він зможе прискорити перемогу. І цей шанс залежатиме від дій окремих лідерів сучасності, які представляють держави. Від того, наскільки вдасться зібрати до гурту те, що можна назвати коаліцією свободи й демократії, залежить дуже багато", - наголосив Безсмертний.

За словами дипломата, одним із вирішальних факторів стане здатність Європи та США знайти спільну мову, зокрема в межах НАТО. Водночас важливу роль відіграватиме взаємодія української та європейської сторін із новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. 

"Для США 2025 рік стане часом раціонального перерозподілу ресурсів між кількома стратегічними регіонами – Європою, Індо-Тихоокеанським регіоном та Близьким Сходом. Для цього необхідно якомога швидше розробити підходи доктринального порядку. Від того, наскільки швидко і чітко світ відповість на ці виклики, залежатиме здатність ефективно протистояти ворогу та долати його у 2025 році", - додав Безсмертний. 

  • Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер висловив переконання, що Київ має наполягати на членстві в НАТО, адже це найкращі гарантії безпеки.
     

 


 

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