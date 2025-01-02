"Це єдине, що Путін поважає": Курт Волкер переконаний, що Україні треба наполягати на членстві в НАТО

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Це єдине, що Путін поважає. Він уже переконався, що запевнення на кшталт Будапештського меморандуму не працюють, їх не сприймають серйозно", – сказав дипломат.

При цьому Волкер не зміг назвати строки, за які членство України в НАТО стане можливим, однак зазначив: чим швидше – тим краще.

"Щодо термінів. Я думаю, що терміни, на яких треба наполягати, – це негайно. Я вважаю, що ми повинні сказати, як тільки буде припинення вогню, як тільки буде припинення бойових дій – ми повинні потім привести Україну в НАТО", – переконаний колишній спецпредставник США.

Він додав, що це необхідно для того, щоб надалі запобігти новій агресії проти України.

"Люди нині думають: раз війна все ще триває, то членство в НАТО означає, що НАТО воює з Росією. Ми повинні змусити людей змінити своє мислення і сказати, що насправді – навпаки. Ви хочете припинити бойові дії, а потім привести Україну в НАТО, щоб запобігти війні в майбутньому", – наголосив Волкер.

За його словами, це крок для стримування. Водночас Волкер не виключив, що в майбутньому Альянсу, можливо, доведеться захищати Україну, якщо це буде потрібно.

4 грудня 2024 року очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни.

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