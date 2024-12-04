Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі до НАТО, зважаючи на позицію окремих держав-членів
Про це він заявив у спілкуванні з журналістами на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє "Європейська правда".
"Для цього має настати відповідний час", - заявив Сибіга і додав, що зараз діалог про формат України в НАТО не ведеться.
"Ми – країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії – це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне", – пояснив міністр.
Водночас, за його словами, принципова позиція України щодо членства лишається незмінною. Київ вважає членство у НАТО єдиною можливою гарантією безпеки для себе.
- Міністерство закордонних справ України у день початку зустрічі глав МЗС оприлюднило документ, в якому наголошується, що Україна наперед відмовляється від гарантій безпеки, альтернативних до членства у НАТО.
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