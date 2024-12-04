Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни, - Сибіга

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє "Європейська правда".

"Для цього має настати відповідний час", - заявив Сибіга і додав, що зараз діалог про формат України в НАТО не ведеться.

"Ми – країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії – це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне", – пояснив міністр.

Водночас, за його словами, принципова позиція України щодо членства лишається незмінною. Київ вважає членство у НАТО єдиною можливою гарантією безпеки для себе.